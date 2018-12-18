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ご覧頂きありがとうございます。木製フレームです。おおよそのサイズは、41㎝×54.5㎝×3.3㎝です。木の縁は、3㎝です。重さは3kgです。壁掛けできる紐を通す金具も付いていますが、重さもしっかりありますので、床置きして使用していました。ねじ止めですので、プラスドライバーが必要です。アンティークショップで購入し、自宅使用していたものです。風合いをご理解の程、ご購入をお願い致します。箱はありません。コメントなく購入可です。どうぞよろしくお願い致します。額の素材···木製フレーム置き方···壁掛け・卓上兼用表面カバーの素材···ガラス向き···縦横兼用