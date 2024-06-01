レア！！不二家野球キャラメル 外箱

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商品詳細
長嶋茂雄のルーキーカードの最高峰、昭和33年に不二家から発売された「不二家野球キャラメル」の外箱になります。長嶋茂雄のルーキ―カードは昭和33年に「紅梅ミルクキャラメル」と「不二家野球キャラメル」の2大メーカーから発行されました。2種類の中でも「紅梅ミルクキャラメル」に比べて圧倒的に流通量が少なかった「不二家野球キャラメル」また3箱購入すると、長島も含めた各選手の大判ブロマイドが貰えました。外箱に関しては先ず市場に出回らないと思います。状態は画像にてご確認ください。ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...その他カルビープロ野球カードカルビープロ野球チップスカルビープロ野球スナックカルビーサッカーカードカルビーJリーグチップスカルビー地方版カルビーレアブロック野球カードBBM三浦知良イチロー大谷翔平ヌートバー佐々木朗希松井秀喜長嶋茂雄王貞治村上宗隆ニッポンハムホームランソーセージタカラプロ野球カルビー仮面ライダーカードカルビー仮面ライダースナック表14局版表25局版ゴシック版明朝版カルビーマジンガーZカルビーウルトラマンAポケモンカードメンコめんこ面子
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