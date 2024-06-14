

樹脂製 梟 鳥 置物 縁起物 重さ約3㎏ C 5668 - 彫刻/オブジェクト



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素材...その他主題...動物大きさ 高さ約32㎝ 幅約16㎝×約16㎝重さ約3.07㎏全体的に痛みがあり画像7枚目のような欠けが複数見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。