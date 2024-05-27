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- Ｕ９０３ 掛軸 東福寺 西部文浄 『彩鳳舞丹霽』 横物 『真作』 肉筆 茶掛
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商品詳細
総丈 約 117cm×56cm本紙 約 33cm×53cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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