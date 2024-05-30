ユニバーサルスタジオジャパン　ユニバ　エクスプレスパス 3枚

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遊園地/テーマパーク···ユニバーサル・スタジオ・ジャパン枚数···オレンジパス2枚 紫パス 1枚合計 3枚以前USJに行った際に発券されたものです。次回使用する予定で大切に保管しておりましたが今後行く予定がない為行かれる方にお譲りできれば良いかと。このパスは現在のパスとは異なり有効期限などないです。使用に当たっては入口のクルーに渡せば問題ありません。また期限のないパスに関してクルーに周知済みとのことにて、入口での確認作業なしにスムーズに通れます。※現在以下のアトラクションにてご利用になれます。オレンジパス2枚 ↓・ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド・アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド4K3D・ジュラシック・パーク・ザ・ライド・スペースファンタジーザライド・ジョーズ紫色パス1枚 ↓・ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド・アメージング・アドベンチャー・オブ・スパイダーマン・ザ・ライド4K3D・ジュラシック・パーク・ザ・ライド・ジョーズ注)お間違えのないように★上記のとおりアトラクションはいずれか１つ１回の使用に限られますが、お好きなアトラクションを並ばず自由に選択できます以上でありますが、上記の内容(写真確認を含む)にご理解ご納得いただいた上でご購入のほどよろしくお願いします。