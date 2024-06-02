【新品】ペットカート 後ろ窓 折りたたみ 軽量 多頭 小型犬 猫 動物

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ご覧いただきありがとうございます（╹◡╹）★★期間限定 お値下げしました。★★コメント無しの即購入 大歓迎♡♥新品未使用♥送料無料♥即日発送ペットのお散歩や旅行、通院、災害避難などに便利なカートです。使用しない時は簡単に折り畳めます前輪は360度回転し小回りが効いて動きやすく、後輪にはストッパーが付いております。便利なトレー付きなので、飼い主さんの飲み物やワンちゃんネコちゃんの飲み物、オヤツや小物置きに。上部にも窓があり大切なペットの様子を確認できます下部にも荷物置きスペースがあり荷物も置く事ができ便利です。【商品詳細】素材 ★ オックスフォードカラー ★ グレー耐荷重 ★ 15㎏※注意事項※海外製品の物になりますので稀に日本のものに比べて縫製が粗い場合がございます。若干のズレやほつれ、形やサイズに誤差が生じる場合がございます。商品自体に問題がない物に関しましてはそのまま発送させていただきます。日本製品のような完璧な物をお求めの方、あまりに気にされる方や神経質な方はご遠慮ください。