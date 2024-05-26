猫の餌台　4個セット

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ハンドメイド品家具製作1級技能士製作世界に1つのオリジナル作品です。size高さ75mm縦横140mm×140mmアンティークローズ色インディアンターコイズ色ピスタチオグリーン色ブルーベリー色天板面には人工大理石が貼り付けてありますので水濡れや傷にも強いです。裏面に滑り止めシート貼り床面も傷つけません！ご希望のカラーやサイズなどございましたらご相談下さい。食事の吐き戻し軽減対策として有効です！エサ台以外にも飾り台等としても使用して頂けます。こちらの商品の利益は保護猫の為に使わせて頂きますのでよろしくお願い致します自然素材を使用したハンドメイド品とご理解の上ご検討お願い致しますm(__)m防水対策をして厳重に梱包します直ぐ発送できます。#インテリア #日曜大工 #DIY #木工#ペットフード #キャットフード #ねこ#日用雑貨 #食事台 #生活雑貨 #DIY#日用雑貨 #ハンドメイド #クラフト#工芸 #工作 #暮らし #生活 #相棒#家族 #パートナー #観葉植物 #盆栽#インテリアグリーン #エアプランツ#花台 #店舗什器