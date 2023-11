Radion G4pro XR30w Ecotechmarine

エコテックマリンのラディオンG4PROです。アクアテイラーズ東大阪店にて2019年5月に購入したものです。LPSのみを飼育していたため光量を搾って約1年使用していました。玉切れやレンズ焼け等なく、綺麗な状態です。付属品本体、説明書、元箱、保証書HangingKit(定価8000円)ディフューザー(定価10780円)です。このままでもすぐに使用して頂けます。注意点としましては、こちらはアプリ版のモビウス対応タイプではありません。アプリを使用する際はReeflinkを別途購入するか、モジュールを追加購入する必要があります。



