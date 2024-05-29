JAYROレディースキャミソール　ギンガムチェック

ご覧いただきありがとうございます。こちらは『JAYRO』レディースキャミソール です。綿100%肩ひも取り外し可能。※小さく畳んで発送致します。畳ジワ有。※ご購入後は返品、交換は受け付けておりませんので、 ご了承いただける方のみご購入をお願い致します。#ジャイロ#ギンガムチェック#重ね着#デート#夏



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