  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
商品番号 R11285946904
商品名

✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
ブランド名 エックスガール
特別価格 税込 1,505 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

X-girl×GRATEFULDEADDANCINGBEARS/STEE・グレイトフル・デッドとX-girlのコラボレーションアイテム。・グレイトフル・デッドの代表的なキャラクター、ダンシング・ベアが大きく描かれた半袖Tシャツ。・カラーバリエーション豊富でお気に入りのカラーを選べます。ホワイトのベアは今季トレンドのタイダイ柄で描かれています。【スタイリング提案】・1枚でインパクト抜群のTEEは、デニムやフライトパンツを合わせたメンズライクなスタイリングがオススメです。【GRATEFULDEAD(グレイトフル・デッド)】1965年アメリカ・カリフォルニアで結成され、ヒッピー文化とサイケデリック文化を代表する伝説的バンド。GRATEFULDEADのメインアイコンであるスカルや、代表的なキャラクター“ダンシング・ベア”を使用したプリントグラフィックのダブルネームアイテムをラインナップ。【特徴】・透け感：なし（ホワイトのみややあり）・裏地：なし・光沢：なし・生地の厚さ：普通・伸縮性：なし・シルエット：スタンダード人気の完売アイテム♫新品未使用品　(タグあり)サイズ　　　Sカラー　　　ピンク　(タグはRED記載です)着丈　　　　63㎝身幅45㎝多少の誤差はご了承下さい。⬇️出品中のレディースTシャツ、カットソー検索にお使い下さい！#DREAMグループTシャツ、カットソー他にも✨完売　X-girl25thANNIVERSARYS/STEEや✨新品　X-girlHEARTLOGOSWEATHOODIEなどいろいろ出品致しております。987514896柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···クルーネック
http://narcologia.ru/goods/symmetric98545.html
http://narcologia.ru/goods/tenet57163.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle654925.html
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl - X-girl × GRATEFUL DEAD DANCINGBEARの通販 by a'sshop ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl - X-girl × GRATEFUL DEAD DANCINGBEARの通販 by a'sshop ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl（エックスガール）の「X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR S ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl（エックスガール）の「X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR S ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl（エックスガール）の「X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR S ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR L/S TEE – サステナブルなEC ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
Dancing Bear Small Patch Grateful Dead Bear Patch Jerry - Etsy 日本
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl - X-girl × GRATEFUL DEAD BEAR KNIT / ネイビー | Tempt
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl（エックスガール）の「X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR S ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
7/22(wed.) X-girl×GRATEFUL DEAD | NEWS | X-girl OFFICIAL SITE ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl - X-girl × GRATEFUL DEAD BEAR KNIT / ネイビー | Tempt
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girlがGRATEFUL DEADとのコラボレーションコレクションを発売｜株式 ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
Dancing Bear Small Patch Grateful Dead Bear Patch Jerry - Etsy 日本
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
7/22(wed.) X-girl×GRATEFUL DEAD | NEWS | X-girl OFFICIAL SITE ...
✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR
X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR L/S TEE – サステナブルなEC ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru