✨完売X-girl × GRATEFUL DEAD DANCING BEAR

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X-girl×GRATEFULDEADDANCINGBEARS/STEE・グレイトフル・デッドとX-girlのコラボレーションアイテム。・グレイトフル・デッドの代表的なキャラクター、ダンシング・ベアが大きく描かれた半袖Tシャツ。・カラーバリエーション豊富でお気に入りのカラーを選べます。ホワイトのベアは今季トレンドのタイダイ柄で描かれています。【スタイリング提案】・1枚でインパクト抜群のTEEは、デニムやフライトパンツを合わせたメンズライクなスタイリングがオススメです。【GRATEFULDEAD(グレイトフル・デッド)】1965年アメリカ・カリフォルニアで結成され、ヒッピー文化とサイケデリック文化を代表する伝説的バンド。GRATEFULDEADのメインアイコンであるスカルや、代表的なキャラクター“ダンシング・ベア”を使用したプリントグラフィックのダブルネームアイテムをラインナップ。【特徴】・透け感：なし（ホワイトのみややあり）・裏地：なし・光沢：なし・生地の厚さ：普通・伸縮性：なし・シルエット：スタンダード人気の完売アイテム♫新品未使用品 (タグあり)サイズ Sカラー ピンク (タグはRED記載です)着丈 63㎝身幅45㎝多少の誤差はご了承下さい。⬇️出品中のレディースTシャツ、カットソー検索にお使い下さい！#DREAMグループTシャツ、カットソー他にも✨完売 X-girl25thANNIVERSARYS/STEEや✨新品 X-girlHEARTLOGOSWEATHOODIEなどいろいろ出品致しております。987514896柄・デザイン···プリント（ロゴなど）袖丈···半袖ネック···クルーネック