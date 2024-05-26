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- 【美品】Champion レディース ゴルフウェア Tシャツ Mサイズ
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商品詳細
■今年の春夏新作のChampionレディースゴルフウェアTシャツです。1度試着したのみなので美品です。タグは切ってしまってありません。■定価税込8580円■即購入可◎です(*^^*)■袖丈...半袖サイズ...Mサイズ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春,夏■必ず受け取り次第評価をして下さる方のご購入をお願いします。#Champion#チャンピオン#ゴルフウェア
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