Tory Burch トリーバーチ ナイロン トートバッグ A4サイズ可

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ToryBurchトリーバーチナイロントートバッグA4サイズ可ToryBurchトリーバーチのナイロン製のトートバッグです♪お色味ですが、レッドとしていますが、ワインレッドにちかいです。私の端末では、お写真の通りです。なかなかこのお色味は、個人的には見かけないので、あまり被りたくない方には、特にご検討いただきたいです。特に目立つキズや汚れなどはありませんが、あくまでも中古品であり、自宅保管であることをご理解ください。A4サイズも入りますので、便利です。●サイズ(平おき)※素人採寸です。横幅約36センチ高さ約28センチマチ約14センチ●特徴カラー...レッド柄・デザイン...無地素材...ナイロンバッグサイズ...A4サイズ収納可コメントなし即購入OKです!!ペット・喫煙者はおりません。香水の使用者もおりません。#トリーバーチ#ToryBurch#トリーバーチトートバック#トリーバーチ財布#ToryBurch財布#高級バッグ#トリーバーチバッグ#トリーバーチハンドバッグ#トリーバーチショルダーバッグ#トリーバーチリュック