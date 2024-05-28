《レア》HERZ ヘルツ ショルダー バッグ カメラバッグ ミニ

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使用感や傷などもありますが、主観ではありますが、色もよい具合に経年変化してます(^^)サイズも長財布もケータイも入れれて、とても使いやすいです♪タグについていた紐が切れてしまったため、同じような紐をつけています。中古品にご理解頂ける方のみお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。同じものを出品されてる方はほとんどいないのでレアだと思います。お見逃しのないようご検討下さい。横 約23㎝縦 約15.5㎝マチ 約4㎝素人採寸になります。ショルダー調節可能。斜めがけ可能。素材···本革カラー···オレンジ柄・デザイン···無地