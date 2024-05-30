ツモリチサト　パッチワークトートバッグ

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商品詳細
TSUMORICHISATOツモリチサトパッチワークトートバッグサイズ(約)縦30、横49、マチ10↑柔らかい素材の為、参考程度にお考え下さい。内ポケット1箇所有り。持ち手は透け感のあるプラ素材です。自宅保管の中古品となりますので神経質な方や完璧を求める方、少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。ご購入・ご検討中の方はトラブル防止の為、商品説明・プロフィール必読の上お手続き下さい。ある程度折り畳んでの発送を予定しております。カラー···パープルトートバッグ種類···トートバッグ
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http://narcologia.ru/goods/forthcoming321792.html
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