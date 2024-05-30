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ツモリチサト　パッチワークトートバッグ
商品番号 Y93277090863
商品名

ツモリチサト　パッチワークトートバッグ
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 2,449 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TSUMORICHISATOツモリチサトパッチワークトートバッグサイズ(約)縦30、横49、マチ10↑柔らかい素材の為、参考程度にお考え下さい。内ポケット1箇所有り。持ち手は透け感のあるプラ素材です。自宅保管の中古品となりますので神経質な方や完璧を求める方、少しでも気になる方はご購入をお控え下さい。ご購入・ご検討中の方はトラブル防止の為、商品説明・プロフィール必読の上お手続き下さい。ある程度折り畳んでの発送を予定しております。カラー···パープルトートバッグ種類···トートバッグ
http://narcologia.ru/goods/protein264734.html
http://narcologia.ru/goods/flight92328.html
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