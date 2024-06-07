ノースフェイスジャケット

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3シーズン着用可能なジャケットです。サイズは150です。通常はSサイズを着用しています。2回程タウンウエアとして着用しています。中古品にご理解頂ける方でのお取引宜しくお願い致します。フード取り外し不可