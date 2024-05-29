⭐️TIFFANY\u0026Co.⭐️ティファニーパズルハートネックレス ヴィンテージ

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ご覧頂きありがとうございます(*^^*)叔母のの長期保管品です。今回、断捨離の為、出品いたします。年数経ってます。箱、保証書など付属品はありません。ヴィンテージネックレスです。パズルのように3分割になってるデザインです。スレ小ギス変色がありますが、目立つ大きな傷みはないようです。素材：SV925/750全長：約42cm縦：約1.7cm横：約1.7cm重量：約22.6g※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。★長期保管品につき、抵抗ある方、神経質な方は購入をお控えください。★質問や連絡、購入は24時間していただいて大丈夫ですが、お返事は平日の9:30〜18:00となります。★対応出来ないお値引き交渉のコメントにつきましてはお返事を控えさせて頂くこともありますのでご了承下さい。★発送は基本的に平日になります。★商品発送トラブル等につきましては、責任負いかねます。ご了承下さい。宜しくお願い致します。[O1065]