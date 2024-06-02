クマ\u0026星 ドットポロシャツ

ミキハウスダブルビーのポロシャツです。着用しましたので、シワや擦れた感じの使用感があります。男女兼用のLなので、XLとして出品します。小さく畳んで、らくらく、又はゆうゆうメルカリ便で発送させていただきます。



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