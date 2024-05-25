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Kate spade newyork 黒Tシャツ
商品番号 V39375622033
商品名

Kate spade newyork 黒Tシャツ
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ケイトスペード店舗で購入無地でシンプルながら、裾と腕がくり抜きのスカラップデザインで、とても可愛いです。サイズ表記はSですが、ゆったり着られます。着丈約58㌢、身幅約46.5㌢4〜5回着用していますが、美品です。柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬
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