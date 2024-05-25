フォルテフォルテ　forte_forte Resort 赤 コットンシルク

数年前にセレクトショップで購入後試着のみで保管していました。コットン70％シルク30%とても肌触りが良いです。水着の上に着用しようと思っていたのですが機会がなく、気に入っていますが整理出品です。ブルーデニムホワイトデニム、スキニー、ストレート何に合わせても上品なトップスです。検索バーニーズエストネーションロンハーマンデプレドゥーズィーエムドゥロワーdrawerブラミンクblamink中村江里子アパルトモンプルミエカラー···レッド袖丈···袖なし柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···夏素材···シルク



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