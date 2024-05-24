韓国ファッション　ニット　Ｖネックノースリーブ

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商品詳細
柄・デザイン···無地カラー···ホワイト季節感···夏とてもシンプルですが、１枚でもすっきりお洒落になります。カーディガンや秋になればジャケットの中にも着れる優れものです。【size】freesize（㎝）肩:24胸:26総丈:56※平置きの状態で計測しています。測る位置によって多少の差が生じる場合がございます。
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