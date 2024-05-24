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韓国ファッション　ニット　Ｖネックノースリーブ
商品番号 E40526638047
商品名

韓国ファッション　ニット　Ｖネックノースリーブ
ブランド名 Evital
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

柄・デザイン···無地カラー···ホワイト季節感···夏とてもシンプルですが、１枚でもすっきりお洒落になります。カーディガンや秋になればジャケットの中にも着れる優れものです。【size】freesize（㎝）肩:24胸:26総丈:56※平置きの状態で計測しています。測る位置によって多少の差が生じる場合がございます。
http://narcologia.ru/goods/ordering637179.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation937321.html
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