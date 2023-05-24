JANE SMITH ジェーンスミス シャツ ブラウス 長袖 ホワイト

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商品詳細
サイズ：タグ表記38サイズ着丈68cm身幅43cm袖丈58cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。2～3回着用しましたが目立つ汚れ傷みなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
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