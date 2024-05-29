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新品★NIKE★いちご柄★半袖★tシャツ★Lサイズ
商品番号 N41926862385
商品名

新品★NIKE★いちご柄★半袖★tシャツ★Lサイズ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎ですSMXLサイズも出品中です●商品●ナイキNIKEスポーツウェアボクシーベリーショートスリーブTシャツウィメンズレディース半袖TシャツナイキウィメンズNSWボクシーBERRYS/STシャツDR9017100いちご柄　かわいい　スポーツMIXスポーティ　カジュアル　トレーニングウェア　ダンス　キッズ　　　　フィットネス　運動　スポーツ　半袖　半袖tシャツ　半袖シャツ　ストロベリー●サイズ●L商品サイズ(cm)着丈56肩幅43.5バスト118袖丈25●カラー●ホワイト、白●素材●綿100%●説明●【デザイン・シルエット】コミカルなベリーがプリントされた半袖Tシャツ。ボックスシルエットでボトムも合わせやすい一枚です。【特徴】いちご柄のNIKEスウッシュロゴが特徴です。【サイズ感】お尻にギリギリかかる丈感です。【シルエット】肩も落ちすぎず、オーバーサイズが苦手な方におすすめ。胸元とバックのストロベリーがキュートで人気です！☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆新品、未使用、タグ付きです。直営店で購入しました。送料込み。即購入大歓迎です。質問のある方お気軽にコメント下さい☆☆柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック
http://narcologia.ru/goods/sucrose458140.html
http://narcologia.ru/goods/browse752991.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit505486.html
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