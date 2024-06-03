新品未使用　アルベロベロ　ニットポロシャツ

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前見頃はニット、お袖と後ろ見頃はカットソーのポロシャツです。気に入って購入しましたが着る機会が無いので出品致します。背中にタックが入っています。伸び感のある生地です。二の腕がまるまる隠れる袖丈です。身幅51センチ着丈56センチ肩幅42センチ柄・デザイン···ボーダーカラー···ブラック袖丈···半袖季節感···夏季節感···夏、秋季節感···春、夏、秋