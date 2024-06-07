値下げ不可‼️超希少❣️エルメス✨ドゴン✨デュオ✨ヴォーエバーソフト✨長財布



超希少❣️エルメス✨ドゴン✨デュオ✨ヴォーエバーソフト✨長財布 ...



超希少❣️エルメス✨ドゴン✨デュオ✨ヴォーエバーソフト✨長財布 ...



超希少❣️エルメス✨ドゴン✨デュオ✨ヴォーエバーソフト✨長財布 ...



超希少❣️エルメス✨ドゴン✨デュオ✨ヴォーエバーソフト✨長財布 ...



超希少❣️エルメス✨ドゴン✨デュオ✨ヴォーエバーソフト✨長財布 ...



Hermes - 値下げ不可 新品未使用 エルメス 長財布 ドゴン デュオ ...



エルメス ドゴン 財布(レディース)（ピンク/桃色系）の通販 57点 ...



エルメス ドゴン 財布(レディース)（ピンク/桃色系）の通販 57点 ...



エルメス ドゴン 財布(レディース)（ピンク/桃色系）の通販 57点 ...



エルメス バイカラー 財布(レディース)の通販 100点以上 | Hermesの ...



エルメス バイカラー 財布(レディース)の通販 100点以上 | Hermesの ...



HERMES エルメス ドゴン デュオ 旧GM 長財布 ホワイト 白 | labiela.com



エルメス バイカラー 財布(レディース)の通販 100点以上 | Hermesの ...



HERMES エルメス ドゴン デュオ 旧GM 長財布 ホワイト 白 | labiela.com



エルメス スエード 財布(レディース)の通販 4点 | Hermesのレディース ...

ご覧いただきありがとうございます❣️✳️こちらはエルメス ドゴン デュオ✨めったにお目にかかれない、スエード素材のドゴンです‼️しかも、ボックスカーフとヴォーエバーソフトの2種類の革を使用しています❣️バイカラーにもなっているので、とっても珍しいですよ✨革もかっちりとしているため、新品に近いコンディションです‼️✳️商品ランク✳️✨新品同様✨※プロフィールでご確認くださいませ。✳️コンディション✳️❤️革の張り良好‼️✨❤️チャックの動きスムーズです‼️✨❤️剥がれ無し‼️✨❤️ベタつき無し‼️✨ベルトや内側に若干の使用感はありますが、他に大きな汚れはなく、その他は新品に近いコンディションです✨✳️すべての商品簡易クリーニング済み❣️届いたその日からお使いいただけるよう、キレイな状態でお届けいたします✨✳️24時間以内発送❣️✳️厳しい真贋鑑定を2回クリア✳️鑑定書発行も可能です(発行料3,000円)✳️ないとは思いますが、万が一、偽造品だった場合は返品が可能ですので、必ず受取評価前にご連絡くださいませ‼️❣️商品詳細❣️【ブランド】エルメス/HERMES【商品名】ドゴン デュオ 長財布【参考価格】約35万円【カラー】ピンク【刻印】□J【素材】ヴォーエバーソフト【仕様】シルバー金具 取り外し可能コインケース×1 札入れ×2カードポケット×7【サイズ】幅約20 ×高さ12.5㌢【付属品】箱はご相談ください(+1500円)【仕入れ先】AACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場⚠️こちらは店舗で購入した新品未使用品とは異なります。ですので、経年による革のヨレ、画像には写り込まない小さな汚れや傷、擦れ、年式による劣化、たるみなどがある場合がございます。必ずプロフィールをご確認いただき、ご不明な点がありましたら遠慮なくご質問くださいませ