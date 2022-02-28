早い者勝ちです！LOEWE ロエベ　三つ折り財布

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商品詳細
早いほうが勝ちです！！！新品未使用品実物の写真です。写真のものを発送しますサイズ縦8.5CM横12CMマチ2CM平置き採寸のため、多少の誤差はお許しください。付属品箱、保存袋海外製品（りアウトレット店）にて購入しております、日本製品と基準が異なります。生産時期によってタグの有無、位置や布質・革質など異なる場合もあります。国内正規品と同等の商品をお求めの方はご購入お控え下さいませ、ご理解いただける方のみ購入お願い致します。
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