専用 美品！COACH ショルダーバッグ 7085

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\"ご覧頂きまして誠にありがとうございます！当店の商品は、送料無料・即購入OKです！出品している商品は、全て1点物になりますので、売り切れる前に、お早めにご購入願えればと思います！また、新商品は入荷次第、随時出品しております。ぜひ、お見逃しがない様に、フォローして頂けると嬉しいです(*´-`)○商品説明○コーチのショルダーバッグになります！とても可愛いデザインになります(*´-`)・縦…26センチ・横…30センチ・マチ…5センチ付属品…保存袋【状態ランク】状態ランク…SS…新品、未使用or未使用に近いA…目立った傷や汚れなしAB…目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れありBA…やや傷や汚れありB…やや傷や汚れありBC…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い他の商品↓当ショップの他の商品を見たい方はこちらから↓ #ブランドショップKK↑当ショップの他の商品を見たい方はこちらから↑○発送期間発送までの期間が1∼2日になっている商品が一部ございますが、発送は2日に1度行っている為、発送終了後すぐの購入やお支払いがあった場合、次回発送までの時間が48時間を少し超える場合がありますので予めご了承ください。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが、万が一コピー品であった場合は全額返金対応とさせて頂きますのでご安心ください。※基本的に新品購入ではない為、チャームや付属品の欠品につきましては分かりかねます。写真に写っていないものは基本的に付属しませんので予めご了承ください。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境、照明機材等によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、予めご了承ください。※基本的に中古品の為、細かな状態を気にされる方はご購入をお控えください。\"