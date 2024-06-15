レトロ シフォンロングワンピース ヴィンテージ ビビッドピンク

#nicoantiqueレディースアイテム【匿名配送】送料込みコーディネートなどの質問も受付中ワンピースのメリット急いでる時に組み合わせで悩まない事、夏だけではなく重ね着次第で春秋、それから冬も着用することができる万能なアイテム☺️今年のトレンドのビビッドカラー色んなお店でも見かける色です白いカーディガンやライダースなどの重ね着でダメージはカバーできます、ロングカーデとの相性も良いのでオススメ✨ビンテージ、古着のご理解がある方、人と被りたくない個性的な方に。ダメージのご理解を頂けると嬉しいです全て１点ものです、急な出品の取り消しや価格を上げる場合がございます。悩んでる方は相談などを含めお早めに♡なるべくご希望に添えるようにします。●ブランド不明対応季節:オールシーズン・158㎝くるぶし上丈・UNIQLOサイズM寄り●状態：少しダメージあり・首周り:ヨレ、汚れなし・脇の下:汗染み裂けなし・袖や裾:汚れなし【両肩あたりと右胸に引っかかりあり】ホームクリーニング済み。状態の基準は個人差がございますので予めご了承くださいませ。●サイズ：タグ表記サイズ不明(平置き、単位は全てcmです)裄丈69肩幅29身幅44袖丈54ウエスト40ヒップ73着丈117シルエット:フレア若干の誤差があるかと思います、ご了承くださいませ。必ずお手持ちの洋服と照らし合わせてご購入ください。●生地：シフォン表地不明(おそらくポリエステル)裏地なし透け感:ありご自宅でのお手入れ:ネットに入れてお洗濯可能●色:ビビットピンクご使用中のパコソン、スマホなどの閲覧環境の違いによって多少の色の誤差が生じます。●付属品:なし撮影に使用した他衣類、小物類は別売りです。●配送:入金確認後2-3日中に配送手続き 基本的には簡易梱包(opp袋+外装)#nicoantiqueレディースアイテム着画等の追加画像は承っておりませんのでご了承ください。返品につきましてはプロフィールの下の方に記載しております。カラー···ピンク柄・デザイン···無地袖丈···長袖季節感···春、夏、秋、冬



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