アメリヴィンテージ　SHIRRING SHEER DRESS ワンピース

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！！！最終値下げ！！！アメリヴィンテージSHIRRINGSHEERDRESSワンピース上品なレースを贅沢に使用したドレス。程よい透け感が女性らしさ引き立てる一枚です。スカート部分はティアードシルエット。動く度に優雅に揺れ、エレガントさをも演出します。シーズンレスで着用でき、着回し力抜群の逸品です。普段使いはもちろん、結婚式ワンピースとしてもおすすめです。※ペチコート付きです目立った汚れはありませんが、数回着用しました！中古品のためご理解ある方のみよろしくお願いします☺️