極美品♪ プラージュ Plage シャツワンピース 長袖 L相当 ベージュ ...

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【サイズ】肩幅:41cm身幅:52cm総丈:125cm袖丈:57.5cm平置き採寸、若干の誤差があります。【ブランド】Plage プラージュ（18-040-922-1050-3-0）【素材】麻 100%【アイテム】シンプルなリネン素材の、プラージュのシャツワンピースです♪そのまま着ても良いですし、ベルトでウエストにポイントを置いて着るのもオススメです☆前面のボタンをすべて外して羽織としても活躍できるお品かと思います！！【色】ベージュ【状態】目立つシミや汚れは無いかと思いますが、中古品であることをご理解ください。発送時、畳ませて頂きますので、折シワができてしまう可能性があります。ご了承くださいませ。商品画像は、光の当たり具合やパソコンなどの閲覧環境により、実際の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。▼商品一覧はこちら▼#みゆきレディース専門店の商品一覧 .。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。*♡.。