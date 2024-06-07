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最安値TORY BURCHショルダーバッグ PERRY BOMBE MINI
商品番号 V74608244137
商品名

最安値TORY BURCHショルダーバッグ PERRY BOMBE MINI
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TORYBURCHIPERRYBOMBEMINIBAGトリーバーチ　ペリーボンベ　ミニショルダーバッグ新品未使用保存袋付きカラーブラック金具ゴールド素材ペブルドレザー（牛革）サイズ縦11cm横16cmマチ9cmショルダーストラップの長さ：約120～135cmすべて実物の写真です。丁寧に梱包して発送致します。※フランスアウトレット直販店にて購入。並行輸入品(海外正規品)になります。※全て検品済みで特に問題ありません。　ご安心ください⑅◡̈*発送時間:24時間以内✨ご覧いただきありがとうございます^_^
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