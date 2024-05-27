新品　クミキョク ふじ色　バルーン袖カットソー　6

新品 クミキョクふし色 バルーン袖カットソー 6落ち着いたカラーで袖が可愛いいカットソーです。袖の部分は素材が違います。これ一枚で華やかな印象になります。サイズは6で大きいサイズとなります。身幅52着丈57



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