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- 【BLACK BRICK】ロゴ入りTシャツ
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商品詳細
【BLACKBRICK】ロゴ入りグレーTシャツ●カラー:ホワイト●サイズ：タグ表記Sサイズ(ユニセックス)身幅46cm身丈62cm着丈53cm●状態：デイリーユースで2.3回着用しましたが汚れや、毛羽立ち等はなく美品です。
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