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美品 エムプルミエ タック切替フレアトップス フレアトップス
商品番号 B49564702052
商品名

美品 エムプルミエ タック切替フレアトップス フレアトップス
ブランド名 エムプルミエ
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エムプルミエM-PREMIERタック切替フレアトップス定価:¥17,600サイズ:36色:BEIGE033とても可愛いのですが着る機会がなさそうなので出品します。目立った傷や汚れはありませんが、中古品であることをご理解いただける方のみご購入をお願いいたします。裾のドレープが美しく揺れるフレアトップス。サテン生地を使用していますので、程よいツヤ感があり、とても上品な印象です。そして、身体にフィットする上部分はカットソー素材を使用。ストレッチ性が高く、動きを制限せずに着られるので、とても着心地のいいデザインです。
http://narcologia.ru/goods/contemplate415777.html
http://narcologia.ru/goods/conception399357.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild739352.html
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