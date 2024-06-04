最終処分価格！ IENA カットワークレースノースリーブブラウス ホワイト

IENAイエナカットワークレースノースリーブブラウスホワイト刺繍カットレースタッセル付き商品説明ーサイトよりーIENA“goodgirl”inspireeparIENA”goodgirl”enETEスタンダードなスタイルに、夏に向かうシーズンテイストをMIX。ポジティブでルールにとらわれない、新しい女性像を提案していきます。今回は“Saisondesfleurs”Feminineをファッションとして取り入れる。フラワーモチーフやプリント、上品にまとうヌードカラーやレースでレイヤードを楽しむスタイル。フェミニンなカットワークレースブラウス。ふんだんに使ったフリルや、タッセル付きのひもでレースアップしたディテール…全て別注のカットワークレースを数種類組み合わせて、可愛いをたっぷり詰め込んだこだわりの一枚。フェミニンなアイテムにはデニムやハンサムなパンツで着こなすのが◎スカートならシンプルなIラインのタイプがオススメです。★ブラウス全体のレースとフリルのカットレースがとってもお洒落で可愛いIENAおすすめのレースブラウスです♡とても気に入っていたので手放せずにいましたが私には可愛いすぎるため、今回出品する事にしました。◎２度程の使用。目立った汚れ、傷もなくとても綺麗な状態です！ この機会にいかがでしょうか！●定価 18700円 ●カラーホワイト●素材綿100%刺繍上糸レーヨン100%下糸ポリエステル100%●サイズFREE●平置き寸法肩幅54身幅45着丈46＊多少の誤差はご了承ください●手洗い可●あくまでも中古品ということをご理解頂ける方 に宜しくお願いします。●配送についてコンパクトにした上での発送になります。シワについてご理解を宜しくお願いいたしま す。素材···コットンカラー···ホワイト袖丈···袖なし柄・デザイン···レース季節感···春、夏



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