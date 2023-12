80s レーヨン タイダイ ドット オープンカラーシャツ ヴィンテージ

✔️即購入大歓迎❗️✔️おまとめ買いがお得です❗️是非他の出品アイテムもご覧ください→#iori·boutique✓状態使用感はあるが目立つダメージのない品【状態追記】スレ・小傷ありタグ裏に書き込みあり✓カラーオレンジ系✓表記サイズ-✓実寸サイズ(平置き採寸㎝)着丈69肩幅50身幅57袖丈20.5※多少の誤差あり✓素材レーヨン一般的な厚さの少し粗い手触りの素材裏地✕/透け感△/伸縮性✕/光沢感✕✓参考情報肩パットなし外ポケット1あり日本製総柄タイダイドットオープンカラーシャツ開襟ブラウス半袖70s80s90s70年代80年代90年代ヴィンテージ好配色ビンテージ大人可愛いvintage大人気昭和レトロ流行お洒落クラシカルオリエンタルヨーロピアンアメリカンユーズドレトロVINTAGEVintageusedold希少一点物好配色個性的個性派年代物当時物モダンロキエグリモワールサンタモニカフラワー高円寺下北沢中目黒代官山吉祥寺古着屋古着女子◉古着のため、しみや傷等を見落とす場合がございます。ご了承くださいませ。◉USEDの範囲内と判断した細かなものにつきましては説明を省いている場合がございます。また年代物の場合、目には見えない経年変化や生地の劣化等がある可能性がございます。◉古着、ヴィンテージになりますので、多少のシワ、キズ汚れ、特有の匂いなどはあらかじめご了承ください。◉色名・状態に関しては出品者の主観で判断しておりますので、何卒ご了承ください。◉画像と実物のお色に多少の相違がある場合がございます。 ◉サイズ感のご質問、着画は受け付けておりません。◉包装は簡単なものになります。リサイクル資材を利用します。圧縮して梱包する事もあります。発送の際の畳じわ、配達時の型崩れ等など、ご理解のほどよろしくお願いいたします。◉ご購入後に配送方法を変更する事があります。是非他の出品アイテムもご覧ください→#iori·boutique846カラー...オレンジ袖丈...半袖柄・デザイン...ドット季節感...春、夏



レトロ柄オープンカラーシャツ



80's~



