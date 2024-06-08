【極美品】naru ナル　2way ワイドプルオーバー / ホワイト

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naruの定番ワイドプルオーバーです前後逆に着用することで、襟ぐりのデザインが変わりますボトムを選ばない名品で、コットンも柔らかく着心地がいいですドルマンスリーブなので、体のラインをひろわずに着用できますシーズンレスであわせやすい白は、何着あってもいいですね(^^)日本製なのも安心ですね着丈57×身幅66.5×袖丈35センチほど一度、短時間着用後にホームクリーニングして大切にしまっていました。シミや破けなど大きなダメージは見当たりませんでしたがあくまでも素人の検品ですのでご了承ください。神経質な方や、細かなことが気になる方はご購入をお控えください※撮影に使ったオールドマンズテーラーのストールは付きません。定価5390円カラー...ホワイト柄・デザイン...無地素材...コットン