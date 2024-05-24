イエナ　花柄ブラウス　ネイビー

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商品詳細
袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋袖がチューリップのような形をしているブラウスです。アイロンもそこまで複雑でないので、着たら可愛くなります。色と柄が落ち着いているので、カーディガンを羽織れば秋口まで着られます。
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