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イエナ　花柄ブラウス　ネイビー
商品番号 N30182746402
商品名

イエナ　花柄ブラウス　ネイビー
ブランド名 イエナ
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···半袖柄・デザイン···花柄季節感···春、夏、秋袖がチューリップのような形をしているブラウスです。アイロンもそこまで複雑でないので、着たら可愛くなります。色と柄が落ち着いているので、カーディガンを羽織れば秋口まで着られます。
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