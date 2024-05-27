【美品】Micro STATION KORG コルグ　鍵盤　SKBケース付き

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◆商品説明◆SKBケース付き！！説明書はファイルに閉じて整理してあります(^^)♪重量：2.6kg特徴説明microSTATIONは61鍵ミニ・キーボードを搭載することにより、シーケンサーまで内蔵したワークステーション・タイプなので、曲作りにも最適です♪楽曲制作に便利な機能も備え、操作も簡単！ファースト・キーボードとしても、お手持ちの機材にプラスするワークステーションとしても、便利に使えます(^^)☆商品の状態☆・動作確認済み・完全動作品鍵盤に若干の日焼け跡があります\u003e\u003c神経質すぎる方のご購入はお控え下さい、、☆メンテナンス項目☆・アルコールにて簡易清掃済み。・発送前にもアルコール消毒いたします。☆付属品☆・本体・SKBケース・電源アダプター・バッグショルダーベルト・取り扱い説明書 ファイル2冊☆発送について☆・らくらくメルカリ便（追跡可・匿名配送） にて発送予定。・送料無料、送料込み。☆購入について・即購入大歓迎です。☆受け取りに関して・受け取りの際、商品に不具合など ありましたら、評価をする前に ご連絡をお願い致します。★以下定型文★※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像を参照のうえ、ご購入いただきますようお願い申し上げます。※スマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、あくまで“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。※プチプチなどに包んでの梱包を行います。※商品に沿った梱包を心がけてやらせて頂きます。