ルイヴィトン　ダミエアズール　ジッピーウォレット　アズール　ホワイト　長財布

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商品詳細
引っ越しのため売り切りたいです。お値引き交渉も受付けております！広島のルイヴィトン福屋八丁堀店にて購入しました。ルイヴィトンジッピーウォレットダミエアズール三年程使用しました。使用感はありますが、革もベタつきはなく、まだまだ使用していただけます(^^)ご理解のある方で、よろしくお願いいたします♡箱などもついておりますので、ご安心くださいませ。カラー...ホワイト柄・デザイン...プリント（ロゴなど）柄・デザイン...その他財布形...長財布素材...本革
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