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ラトータリテ★フレアワンピース
商品番号 E43896170725
商品名

ラトータリテ★フレアワンピース
ブランド名 ラトータリテ
特別価格 税込 2,508 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定価¥25,300ブラックサイズ36肩幅36身幅42.5着丈118【2023SS】LaTotaliteインナーの合わせ次第でキレイめにもカジュアルにも対応できるワンピ。深めのネックラインは顔まわりをスッキリと。胸下から裾に向かってふわっと広がるフレアシルエットは、スタイリングにメリハリ感をプラス。ボディラインを女性らしくキレイに見せてくれる優秀アイテム。手持ちのリブニットやカットソー等のシンプルなトップスを合わせるだけで、オシャレな着こなしが完成します◎ボウタイやフリルカラーの襟コンシャスなアイテムをあわせ、華やかに着こなすスタイルもお勧め。シンプルなデザインなので、インナーを選びません。左サイドに配したボタンがさりげないアクセントポイントに。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：なし裏地：あり伸縮性：なし光沢感：なし生地の厚さ：普通＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊数回着用したので多少のシワはありますが目立つダメージはありません。送料も込みなのでお値下げ不可でお願いしますm(__)m
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