LONGCHAMP プリアージュネオM トープ トートバッグ 2way ナイロン

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ご覧いただきまして、ありがとうございます‼️○アイテムLONGCHAMPロンシャンカラー:トープカーキ素 材:ポリアミドキャンバスサイズ:横上部42cm／下部31cm 縦28cm幅17.5cm持ち手の長さ：約35cmショルダーの長さ：62-102cm柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可2wayトートバックハンドバッグショルダーバッククロスボディ 肩掛け 斜め掛け高級 上質 極上希少 レアレディース 大容量A4収納可○コンディションB[きれいめレベル]*下記基準でランクを決めております。SS[新品レベル]:使用の形跡が全くない商品S[新品同様レベル]:使用感がほぼなく、新品並みの商品A[美品レベル]:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B[きれいめレベル]:やや使用感あり。目立ったキズ汚れがなく問題なく着用できる商品C[ふつうレベル]:使用感あり。キズや汚れが少しあるが着用には影響がない商品※あくまで中古品ですので、完璧な商品をお求めの方、また繊細な方は購入をお控え下さい。※撮影時に使用した小物は商品に含まれません。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品その他ネット購入不要となった私物など※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。コメントなし即購入OKです✨2023-4-28-12000-236M4290