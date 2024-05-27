Progauge by SCHECTER SD-2 廉価モデル キルトトップ

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ご覧いただきありがとうございます。【商品】ProgaugebySCHECTERSD-2廉価モデルキルトトップシェクターシェクターの廉価モデルペグはノーブランドのロックペグに交換済みです♪カラーは濃いパープルでキルトトップ/マッチングヘッド仕様【動作】弦交換、フレット磨き音出し確認済み【状態】主観になりますがネックおおむね真っ直ぐフレット8分山弦高2ミリほど弦高にバラツキあり【付属品】本体、アームのみ【梱包】プチプチ、ダンボールなどに包んでの梱包を行います。また、リサイクル品を使用することもありますが、丁寧な梱包を心がけています。【注意事項】※中古購入品のため、購入時期や使用頻度についてはお答えできかねます。※トラブル防止のため、必ず状態の確認をお願いいたします。気になる点はお気軽にコメントしてください。※受取評価後の返品はできませんのでお気をつけください。※中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどある場合がございます。画像をご確認の上、ご購入下さい。※商品はスマートフォンで撮影しております。色合いや状態が実物とは異なる場合がございます。※付属品は写真に掲載されているものが全てとなります。付属品の欠品等ご不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご購入前にお問い合わせ下さい。※商品状態の感じ方には個人差がありますので、“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮ください。ご不明な点は購入前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。ご了承の上、ご購入の程宜しくお願い致します。※専用や取り置きは行っておりません。購入ボタンを押して頂いた方とお取り引きさせて頂きます。