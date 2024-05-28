【極美品】COLE HAAN グランドアンビジョンバケット 2way巾着バッグ

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■他サイトでも出品中の為、早い者勝ちとなっております。▽商品説明【極美品】COLEHAANコールハーン巾着2wayショルダーバッグハンドバッグトートバッグシュリンクレザーシボ革です♪人気のグランドアンビジョンバケット巾着2wayショルダーバッグ。重厚感のある上質シュリンクレザーにワンポイントロゴが上品で高級感のある逸品です。収納はポケット数も多く長財布やスマホ、小物やコスメ用品が入るサイズ感となっております。お探しの方やお好きな方は是非、ご検討ください(^^)▽参考定価¥50,000-▽モデル名グランドアンビジョンバケット▽メインカラーブラック▽素材シュリンクレザー(シボ革)▽収納外側：オープンポケット×1内側：ファスナーサブポケット×1、オープンポケット×4、ファスナーポケット×1▽サイズ(約)高さ 23cm横幅25cmマチ 11cm持ち手の高さ11cmショルダー81-104cm(着脱可/9段階調整可)▽付属品ショルダーストラップ(画像以上の付属品無し)▽状態(消毒+再クリーニング済み)目立ったスレ、キズ、ヨゴレ、ベタツキ等は無く全体を通して非常に綺麗な状態となっております。▽注意事項・商品画像につきまして、撮影の条件・ご覧いただいている環境等によって、商品の色・見え方が異なる場合がございます。・検品には十分注意しておりますが、微細な部分は見落とす場合もございます。予めご容赦願います。・あくまで中古品ということにご理解の程、宜しくお願い致します。・プチプチで養生して発送となります。#COLEHAAN#コールハーン#2wayバッグ#ショルダーバッグ#ハンドバッグ#トートバッグ#巾着バッグ#シュリンクレザー#シボ革その他の出品物はこちら↓↓↓#しふりーの出品一覧※気になる点がございましたら、お気軽にご質問ください。G875