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♡新品未使用♡かごバッグ♡夏ハンドバッグ♡
商品番号 I12016009541
商品名

♡新品未使用♡かごバッグ♡夏ハンドバッグ♡
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,975 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます♪かごバッグ夏用ハンドバッグです。出品に際し金具部分シルバーポリッシュで磨いたのでピカピカです♡仕様は画像からご判断くださいませ♪サイズ　　　26✖️18✖️16ハンドル40ほぼ未使用の綺麗なお品ですが、一度は人の手に渡ったお品です。その点考慮して頂いてのご購入をお願い致します。お値段の交渉にも可能な限り対応させて頂きますので、お気軽にお声掛けくださいませ♡カラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/stage769097.html
http://narcologia.ru/goods/smear474704.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion285678.html
💕新品未使用💕かごバッグ💕夏ハンドバッグ💕 | フリマアプリ ラクマ
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