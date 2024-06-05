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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます♪かごバッグ夏用ハンドバッグです。出品に際し金具部分シルバーポリッシュで磨いたのでピカピカです♡仕様は画像からご判断くださいませ♪サイズ 26✖️18✖️16ハンドル40ほぼ未使用の綺麗なお品ですが、一度は人の手に渡ったお品です。その点考慮して頂いてのご購入をお願い致します。お値段の交渉にも可能な限り対応させて頂きますので、お気軽にお声掛けくださいませ♡カラー···ベージュ
http://narcologia.ru/goods/stage769097.html
http://narcologia.ru/goods/smear474704.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion285678.html
💕新品未使用💕かごバッグ💕夏ハンドバッグ💕 | フリマアプリ ラクマ
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