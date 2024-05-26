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プロポーションボディドレッシング/長袖ブラウス/ピンク
商品番号 J37743631422
商品名

プロポーションボディドレッシング/長袖ブラウス/ピンク
ブランド名 プロポーションボディドレッシング
特別価格 税込 1,566 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、刺繍素材···レーヨン、その他テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛いこちらで買ったものを再度出品します。買ったはいいものの1度も着なかったので未使用に近い状態です。定価▶︎8140円
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