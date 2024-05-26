プロポーションボディドレッシング/長袖ブラウス/ピンク

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商品詳細
色···ホワイト袖丈···長袖柄・デザイン···花柄/ボタニカル柄、刺繍素材···レーヨン、その他テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛いこちらで買ったものを再度出品します。買ったはいいものの1度も着なかったので未使用に近い状態です。定価▶︎8140円
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