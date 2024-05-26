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大きいサイズ レディース トップス　ブラウス　春夏 秋 新品 半袖
商品番号 F80993620958
商品名

大きいサイズ レディース トップス　ブラウス　春夏 秋 新品 半袖
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,942 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズレディーストップス　ブラウス　春夏秋新品半袖【L】バスト約96cm丈約55cm肩幅約35cm袖丈約26cm【XL】バスト約102cm丈約56cm肩幅約36.5cm袖丈約26.5cm【XXL】バスト約108cm丈約57cm肩幅約38cm袖丈約27cm【3XL】バスト約114cm丈約58cm肩幅約39.5cm袖丈約27.5cm【4XL】バスト約120cm丈約59cm肩幅約41cm袖丈約28cm※平置きで採寸の為、2-3CMの誤差が生じる場合がございます■■レディス　マタニティ　婦人服　ゆったり　トレンド　LL3L4L5Lフリーサイズ　#もちろん国内発送　韓国　古着　新作おおきいさいず　ぽっちゃり　可愛いセール値下レトロ　#レディース大きいサイズ　#夏服　新品　送料込み　原宿#離島沖縄でも追加料金は不要です　レディース大きいサイズレディース#春服　#ゆったり　#静岡県以外からの発送は返金します　送料無料#大きいサイズ春物　秋物ゆったり　アウター　#オーバーサイズ　414#sedmvm3968417
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