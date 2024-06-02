☆M☆新品未使用☆新しい学校の校章TEE（黒）☆新しい学校のリーダーズ☆Tシャツ

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☆新品未使用未開封☆☆公式オンラインストア購入品☆商品名:新しい学校の校章TEETシャツカラー:黒ブラック定価:3,500円サイズ:M【商品説明】校章をフロントとバックにワンポイントでプリントしたTィィィ【サイズ】M：(約)身丈69cm×肩幅46cm×身幅52cm×袖丈20cmL：(約)身丈73cm×肩幅50cm×身幅55cm×袖丈22cmXL：(約)身丈77cm×肩幅54cm×身幅58cm×袖丈24cmXXL：(約)身丈81cm×肩幅57cm×身幅63cm×袖丈25cm【素材】綿※この商品は他フリマでPで4,250円Rで4,350円Mで4,499円同時に3箇所で併売してる為お取置きは承る事が出来ません。またご購入頂いても僅差で他フリマで先に売れてしまう事があります。その場合はキャンセルとさせていいただく事が御座いますのでご了承くださいませ。新品の商品を自ら購入して保管にも気をつけておりますが、本体及びパッケージ等に購入時から僅かなダメージや汚れ等がある場合がございますので神経質な方はお控えてくださいますようお願いします。＊当方、タバコ吸いません。ペットいません。＊取り引きには迅速で丁寧に対応することを心掛けていますのでよろしくお願いします。＊お取引をスムーズに行うためご購入後24時間以内にご連絡が取れる方のみのでお願いします。#新しい学校のリーダーズ#ATARASHIIGAKKO#SUZUKA#MIZYU#KANON#RIN#一時帰国ソックス丈ミドル・ひざ下丈