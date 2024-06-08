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ELIN Smooth cropped knit polo 定価 33480円
商品番号 I97675371557
商品名

ELIN Smooth cropped knit polo 定価 33480円
ブランド名 エリン
特別価格 税込 7,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ELIN(エリン)Smoothcroppedknitpolostudiousで購入しました。他にあまりないデザインがとてもかわいいです！【デザイン】リブ使いが印象的なニットポロ。大き目のカラーがお顔周りに映える一枚。ボタンを開けると、すっきりとした印象に。【素材】レーヨン混の滑らかな素材。さらっとした肌当たりの良い一枚です。暑い夏も快適に過ごせること間違いなし◎。【シルエット】ワイドシルエット×クロップド丈で絶妙なバランス感のアイテム。緩く落ちる肩周り等が女性らしいラフさを演出してくれます。レディース：モデル身長168cm体重53kg　モデル着用サイズ:FREE【サイズ】【FREE】肩幅57cm/バスト116cm/着丈40.5cm/袖丈22cmレーヨン66%ナイロン34%石油系ドライクリーニング原産国:China定価33480円スムースクロップドニットポロstudiousclaneクラネ　などお好きな方に
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