シャーリングブラウス

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サイズ肩幅 身幅 着丈 袖丈 袖口フリー4258 70 59 19カラー···イエロー袖丈···長袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋春に大人気だったシャーリングブラウスが素材を変えて登場！1枚で様になるデザインブラウス。ふんわりとしたナチュラルな素材感が涼しげな雰囲気。袖のボリュームがコーディネートのポイントにピッタリです。ヨークや袖にシャーリングを施し、ゆったりとしたシルエットながら大きすぎない絶妙なバランス。フロントのリボンはそのまま垂らして大人っぽく着こなすのがオススメです。春～夏は一枚で、秋～冬はニットベストとレイヤードしてロングシーズン着回しが楽しめます。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ややあり裏地：無し伸縮性：無し光沢感：ややあり生地の厚さ：薄手※素人保管でございますのでご理解ある方よろしくお願い致します。とても軽くて薄いので、夏場の屋外屋内での気温差が激しい時のコーデにとても重宝しました。ゴムが着いているので七分にもしやすくて、袖のゆったり感も絶妙です。IENAsnideljusglittyFRAYI.DnoelacelfordMystradaanuansイエナスナイデルジャスグリッティーフレイアイディーノエラアプワイザーリッシェリランドチュールセルフォードプロポーションマイストラーダアニュアンス無印良品UNIQLO