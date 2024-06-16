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Maglie par ef-de 　ブラウス　ネイビー　サイズ9　オケージョン
商品番号 W90007761022
商品名

Maglie par ef-de 　ブラウス　ネイビー　サイズ9　オケージョン
ブランド名 マーリエパーエフデ
特別価格 税込 1,719 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入歓迎です。送料込み、匿名配送。【マーリエパーエフデ】ネイビーサイズ9平置き素人寸法着丈52.5㎝肩幅36.5㎝身幅41㎝袖丈17㎝前部分にレースとリボンのデザインで可愛らしく、上品でエレガントなブラウスです。後ろウエスト部分はゴムになってます。リボンでウエストマークされているのでスタイル良く見えます。スカートにもパンツにも合わせやすく女子会や通勤服、合わせるボトムスによっては、結婚式、食事会などフォーマルにもオススメです。古着ですのでご理解の上ご購入下さい。コンパクトに畳んで発送致しますので多少の畳みじわはご了承下さい。他にも出品中！#noniちゃん
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